De elite onder de garagevullers beschikt over meer geld dan smaak en om deze klanten compleet uit te melken verzinnen de Porsches en Lamborghini's van deze wereld immer bizardere modellen om ze maar meer en meer auto's aan te smeren. De afgelopen jaren bestond de trend uit tweezits speedsters zoals de Ferrari Monza SP1/SP2, McLaren Elva en Aston Martin Speedster, maar nu daar de nieuwigheid vanaf is duikt een nieuwe niche op: rally-achtige supercars. De racers die we kennen, maar dan iets hoger op de poten, voorzien van een robuust uiterlijk en met extra lampen voor de nachtelijke rallystages. Niet dat ze die echt nodig hebben, want 90 procent van deze specialistische vierwielers zal het asfalt nooit verlaten, maar het gaat om het idee. Al die leaserijders in hun Audi Allroads en Volkswagen Alltracks begeven zich tenslotte ook zelden buiten de verharde paden. Porsche zette de eerste stap op het zandpad met de 911 Dakar. Een hogere versie van de bekende sportauto met terreinbanden en een dakrek, die een weinig subtiele knipoog maakt naar de 953 waarmee de Duitsers in 1984 de Parijs-Dakar Rally wonnen. Lamborghini volgde afgelopen week met de Huracán Sterrato: de laatste variant van de supercar die met zijn uitgebouwde wielkasten en extra verstralers de Porsche in het vizier neemt. Ongetwijfeld met zijn schreeuwende V10 de beste keuze als het gaat om akoestisch genieten en mogelijk ook de snelste op het asfalt. Mocht u meer geven om beleving dan om snelheid, dan is er nog een geheime optie C: het extreem traditionele Morgan liep zeer ongebruikelijk een keer op de trends vooruit en presenteerde vorig jaar de Plus Four CX-T. Klassieke Britse lijnen, maar dan wel met twee reservewielen en een extra jerrycan in de kont. De behouden tegenhanger voor het nieuw-geld-schreeuwerige van de Lambo, maar daar levert u wel snelheid voor in. Niet dat dat uitmaakt: de grijns op het gezicht zal er niet minder om zijn. Dus als u er echt wil bijhoren komend jaar en van gekkigheid niet meer weet waar u deze kerst uw geld aan uit moet geven: ga eens stofhappen voordat de milieuclubs ook hier een eind aan maken.

