Ziet u de foto van het bordje "Richard Nieuwenhuizen Veld" hierboven? Die foto is uit 2013. Toen was het precies één jaar geleden dat grensrechter Richard Nieuwenhuizen op het veld was doodgemept door spelers en een vader van de tegenstander. Nu zijn we negen jaar verder. Er is in die tijd veel bereikt. "Langeveld gaat voor over het Almeerse sportpark. Tot voor kort prijkte hier, pal naast de kantine, een bordje met daarop de tekst Richard Nieuwenhuizen Veld en daaronder de boodschap ‘Zonder respect geen voetbal’. Dat bord is, vertelt de voorzitter, weggehaald. Eenvoudigweg omdat hij en zijn medebestuursleden ervoeren dat de aanwezigheid ervan de agressie bij tegenstanders juist aanwakkerde. ,,Bij elke overtreding van een van onze spelers, kreeg je de reactie: ‘Jullie zijn toch die club die tegen zinloos geweld is?’”, vertelt Langeveld. ,,Vandaar onze beslissing het bord te verwijderen.”" Maar voetbal verbroedert! One Love! Respect!