Zo begint de Amsterdamse politie het sfeerverslag over de illegale raves van Marokkanen, gisterenavond: "De politie heeft op donderdagavond 1 december samen met zoals buurtvaders, bondgenoten, straatcoaches en jongerenwerkers toegezien op een feestelijke viering van de overwinning van het Marokkaanse voetbalteam." Helaas konden politie en 'bondgenoten' niet voorkomen dat de 'feestelijke viering' al gauw veranderde in een niet zo feestelijke viering: "Van het feestvieren was geen sprake meer." Immers, als de nationale voetbalploeg van Marokko wint / gelijkspeelt / verliest (doorhalen wat niet van toepassing is) giert het op de pleinen van de grote steden steevast uit de klauwen. Negen Abdelkaders opgepakt in Amsterdam, onder meer voor het gooien van vuurwerk naar de politie, een agent raakte gewond. Zes Abdelkaders opgepakt in Den Haag, voor openlijke geweldpleging en het bezit van zwaar vuurwerk, en vijf Abdelkaders opgepakt in Rotterdam, voor vuurwerk en openlijke geweldpleging. Allemaal RACISME! De politie spreekt evenwel van 'een geslaagde inzet' en Dilan Dinges-Dinges van de vvd heeft een grote bek achter het hek: BESCHAMEND! SCHANDE! GEEN WOORDEN VOOR! MENSEN VAN BED LICHTEN! Haha ja hoor vvd-mevrouwtje, echt wel.

TOEVAL?