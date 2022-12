Indiana Jones, nooit iets van gezien. Het is toch een soort Star Wars voor kindjes die veel buiten mochten spelen. Desalniettemin toch benieuwd naar de nieuwe film, al is het alleen om Harrison Ford (beste film: Force 10 from Navarone, toen Barbara Bach nog sexy was i.p.v. de gure kloon van Iggy Pop). Ford is digitaal jonger is gemaakt: de film begint begin in de jaren 40 (dus een paar jaar na The Last Crusade), voordat we springen naar 1969. "Om Ford jonger te maken is onder meer gebruik gemaakt van oud archiefmateriaal van de acteur. Dat werd vervolgens gekoppeld aan nieuw geschoten beelden van Ford. Producent Kathleen Kennedy hoopt dat kijkers gaan denken dat veertig jaar oud beeldmateriaal in de film is geplakt." Nou, niet nu je het verklapt hebt, KATHLEEN. Enfin, veertien jaar na de laatste (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull) zal Ford dus nog 1x in de rol van Indiana Jones kruipen. Er gebeurt weer heel veel in de trailer en dat allemaal met een sterrenkast: Antonio Banderas, Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge. We kunnen niet wách-ten. Nog meer filmnieuws: een nieuwe trailer van Transformers en dat is ook weer heel erg stuntcore voor mannen van 40 met de komma een plekje teveel naar rechts. Én er is een trailer van Guardians of the Galaxy [nog uitzoeken wat dat is, red.], jongens, we zijn helemaal emotioneel. Vet man!

