Roepen wij al jaren: AD is de aller-aller-aller-aller-aller-aller-allerslechtste krant van Nederland. AD is voor krantenland wat OP1 voor tv-land is. Was AD een persoon dan had ze Claudia de Breij geheten. In het ziekenhuis delen ze gratis AD-kranten uit in de hoop dat ziekteverwekkers dan voortaan wegblijven. De redactie van DWDD mocht kiezen: of Matthijs van Nieuwkerk accepteren of een abonnement op het AD. 'Eet je bord leeg anders komt AD je halen!'. Bij een abonnement op AD krijg je zes witte onderbroeken cadeau. Een dag geen AD is een dag wel geleefd. Was de Telegraaf-rubriek 'Vrouw' een krant dan heet ze AD. Enfin, niet echt een goede krant dus. Maar als wij dat zeggen wordt daar een beetje lacherig over gedaan, want Geenstijl, en dan telt het niet, ofzoiets. Echter, nu zegt de poepsjieke courant voor juridisch, kosmopolitisch, Geenstijl-hatend, deugend Nederland het. Dan worden de zaken ineens anders! Dan is het voor het eggie! Dan kun je écht niet meer in de buurt van een AD worden gezien! Je kunt niet én op papier NRC lezen én online De Correspondent én tegelijk AD gedogen. Zelfs niet als vloermat in je Birò. Deugen is makkelijk, maar ook weer niet zó makkelijk. Bij AD trekken we de grens ja. Nou, de citaten dan maar hieronder. Uit NRC, we benadrukken het nog maar even: dé NRC. Kent u een AD-lezer? Zeik hem dan af!

PATS!

"Ik heb sinds kort een digitaal abonnement op het AD, de slechtste krant van Nederland. Voor de clickbait. Heerlijk om te lezen waar gemiddeld Nederland op aanslaat. Dat zie je als lezer aan de hoeveelheid follow-ups, waarin het populaire nieuws nog een keer wordt herkauwd en wordt aangevuld met nog meer onzin. Vergelijk het met de haarballen die uw kat zo nu en dan uitspuwt, soms komen er wel drie achter elkaar."

KLABAM! HATSJIKIEDEE!

"De aanpak van het AD: eerst angst aanjagen en dan oplossingen bieden, liefst met zoveel mogelijk bijvoeglijke naamwoorden. Ik zou een abonnement op het AD nemen. Op de papieren krant natuurlijk. Af en toe met gevaar voor eigen leven even de schuilkelder uit om te kijken of-ie er al is. Dan weet je tenminste wat je moet doen. En wat Angela ervan vindt."

HAHAHA! Huh?

"Een versie van dit artikel verscheen ook in de krant van 30 november 2022."