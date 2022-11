'n Avond. Eens kijken of ik mijn geweten kan schonen...

Gisteravond, ik kwam thuis na een middag en avond ziekenhuisbezoek (vadertje kwakkelt) en zie bij de entreé van de buurt waar ik woon dat er een auto op de stoep tegen een muurtje staat.

Dat was een raar gezicht. Er stond iemand naast die rustig om zich heen keek. Het was wel een hele rare plek om een zijweg van de hoofdader te missen, maar goed. Ik rij verder naar huis en ga even later toch nog even poolshoogte nemen.

Bleek dat er iemand achter bestuur zat (een miniatuur rastafari) die zo kachel was als een Maleier. Die eerdere man herkende ik wel als buurtgenoot, hoewel nooit gesproken. Ziet er niet zo fraai uit, dit. Moet hier geen hulp komen?

Die rasta raaskalde alsof ie 10 kamelen moest dresseren. Nee, zei die ander, geen hulp.

Ik zag dat hij de autosleutel in z'n hand had, dus die auto zou voorlopig wel zo blijven staan. Echt niet een ambulance of zo? "Ik ga wel met jou mee naar huis", zegt die dronken dompteur in ene. Jij gaat helemaal niet met mij mee naar huis!

Ik kon duidelijk niks betekenen, wat me toch verontrustte. Toch ging ik naar huis. Onderweg nog een koppel aangesproken. Uitgelegd wat verderop te zien was en of zij de politie alsnog zouden bellen? Er was die andere man die de bestuurder kende? Ja. Nou dan doorlopen. En zo geschiedde.

Ik weet niet hoe lang daarna, maar voor m'n gevoel een uur of zo, hoorde ik flink wat sirenes. Ergens nog best ver weg, dus ik legde niet de link met deze link.

www.bndestem.nl/112-nieuws-breda/best...

Dit was dus maar een kwartiertje later gebeurd nadat ik die gast even had gesproken. Hij heeft kennelijk toch z'n sleutel terug gekregen en daarna een schrikbaren kudtongeluk veroorzaakt.

Wat zou u doen? Alsnog de politie informeren over dat akkefietje bij dat muurtje? Vraag is natuurlijk wat je ermee wint. Mijn antwoord zou zijn dat het mogelijk kan helpen om die figuur voor het leven z'n rijbewijs af te nemen.

Ik weet het niet. Alsnog gezeik heb ik ook geen trek in.

Dilemma!