Kan je dan verbieden dat zo'n gare gast van dat FvD zegt iets in de trant van dat juist zou moeten worden (en dan komt het juist, het tegenovergestelde) voorkomen dat boze burgers naar het Binnenhof gaan trekken én dat je dit niet moet willen. Want precies dat is die strekking van dat interview. Daarmee kun je nooit aantonen bij welke rechterlijke macht dan ook dat hij dit wél wilde, want hij zei het in een ontkenning en helemaal niet in een bevestiging!

En omdat ze dit weten die fractievoorzitters willen ze nu zelf voor eigen rechter gaan spelen? Waarmee je dus geen scheiding van machten hebt? Waar is dit meer gebeurd in onze recente geschiedenis dat de politiek het zelf allemaal maar ging uitmaken? Lijkt me niet dat iemand dit echt wil?