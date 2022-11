Eigenlijk heet dit geen cellulitis maar panniculose. In de Engelse taal heet het cellulite. Vermoedelijk is dat bij ons verbasterd tot -itis. In de medische terminologie is alles wat op -itis eindigt een ontsteking. (Een echte cellulitis is dus een ontstekingsbeeld, inclusief koorts, etc.) Mannen hebben er minder last van omdat zij een fijner geweven onderhuids bindweefsel hebben waardoor puthes minder waarschijnlijk zijn. .