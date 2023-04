:

“Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, België, Zwitserland, Oostenrijk “

“zijn heel veel landen waar het heel veel slechter is. Maar er zijn maar heel weinig landen waar overheden de aan zichzelf opgelegde normen, waarden en regels in deze mate aan hun laars lappen.“

Rusland…Rusland….. Rusland…….ik zoek Rusland. Waar maak jij nu uit op dat Bisbisbis Rusland een geliefd land zou vinden?

Zegt hij juist niet dat er veel landen zijn waar het veel slechter is? Rusland is dan een land welke zeker meteen op zal komen. Dan zou ik denken dat Rusland zeker geen geliefd land is van bisbisbis.

Hij heeft het expliciet over landen die zelfopgelegde normen en waarden niet naleven. Dan heb je het dus over iets goeds; die normen en waarden, maar ook iets zorgelijks wanneer landen gaan afwijken van die normen en waarden ten aanzien van openheid.

Je leest tegels blijkbaar niet en schiet gelijk in de agressieve aanval, zoals in vele tegels die je plemt. Waarom is dat, wat zijn de issues die dat zo maken?

In een ander topic klaag je over d66 ontmenselijken door reaguurders, toch is juist dit wat tot je standaard repertoire behoort. Altijd is iemand “dom, extreem rechts, debiel” dat is de basis van ontmenselijking. Je hoeft de ander namelijk niet meer serieus te nemen en de deur is opengezet naar kwalijke diskwalificatie van de ander. We weten waar dat toe kan leiden.

Stel je minder aan en doe een beetje rustig in bejegening. Ga eens wat vaker in op wat de ander schrijft.

B-L en Cugel zijn wat dat betreft betere voorbeelden van hoe “het andere geluid” ook verwoord kan worden.