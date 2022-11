Een weetje over Frans en z'n kleintje

Frans Klein, de televisiedirecteur van de NPO, had zich helemaal dood gesekst als hij het uiterlijk had van Arie Boomsma. Dat vertelt de omroepbobo in gesprek met Volkskrant Magazine. Klein is niet de knapste man op aarde, maar misschien is dat maar goed ook, zegt hij zelf. Hij vreest dat hij dan geen maat zou kunnen houden. “Bij mijn vrienden maak ik weleens de grap dat als ik op Arie Boomsma had geleken, ik met mijn drift allang dood was geweest. Ik had me in elk feestje gestort.”