Het is na het stripper-incident bij VI nu definitief duidelijk: je mag als man echt helemaal niks meer. Want de op Sait Cinar na enige Turk die we erkennen, van de enige islam die we erkennen, is gevallen. Turkse tv-imam Adnan Oktar (wiki) is gevallen en in hoger beroep beroep veroordeeld tot 8.658 in 't gevang. Eerst was dat nog een zeer behapbare 1,075, maar blijkbaar was de rechtbank bang dat hij dat zou overleven. Oktar is veroordeeld voor allerlei mannenzaken als "leiden van een criminele gewapende organisatie, seksueel misbruik (ook van minderjarigen), militaire spionage, marteling, ontvoering, het illegaal bewaren van persoonlijke gegevens, ontzegging van onderwijsrechten, geld witwassen, chantage, fraude en het uitbuiten van religieuze gevoelens." Ja, dit soort veroordelingen krijg je dus als POLITIEKE CORRECTHEID een land (Turkije) tot in de vezels doordrenkt.

Je mag als man niet eens meer: naar dansende vrouwen kijken

Je mag als man niet eens meer: met dansende vrouwen dansen

