Zag het ook net op mijn favo ruimtebuienradarwebstek spaceweather.com

Las voorts ook de meest plausibele oorzaak voor die rare atmosferische effecten die boven Rusland en het arctisch gebied plaatsvinden.

www.geenstijl.nl/1898571/maar_wat_is_...

Het zijn inderdaad geen aliens, al scheelt het niet veel. Het zijn de Russen, dat wisten we ook al, maar nu de verklaring : aluminiumoxide.

"WHY DO RUSSIAN ROCKETS MAKE "BLUE AURORAS"? On Nov. 3rd, 2022, sky watchers in Sweden and Norway watched a strange blue aurora snake across the night sky. Its color and motion seemed to defy the normal laws of aurora physics. Indeed, it was not an aurora. Experts quickly realized that the display coincided with the launch of an ICBM from a Russian submarine beneath the White Sea. (...)

A major combustion product of the solid fuel is aluminum oxide Al2O3 (~40% by mass)," the authors write. "At high temperatures, the formation of aluminum monoxide, AlO, also occurs. AlO exists in a gaseous state. Resonant scattering of sunlight by these molecules causes the luminescence in the wavelength region 4374–5424 Ǻ, which corresponds to the turquoise color of the gas-dust trail of the rocket."

(En tussen 17 en 19 nov. kunt u weer meteorieten spotten want Leoniden.)