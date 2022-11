Naar aanleiding van het vorige topic over het loonverschil (ik weiger die paar procent een kloof te noemen) vroeg ik me af of er verschil is in ziekteverzuim tussen mannen en vrouwen. Ik had zo'n vermoeden en het CBS bevestigde dat: vrouwen hebben een hoger ziekteverzuim dan mannen. In het jongste cohort zelfs het dubbele van mannen! Dus waarom zou je als werkgever iemand a priori evenveel gaan betalen als je vantevoren al weet dat de kans vrij groot is dat diegene minder productief is? En die wijven mogen dus ook ophouden met denigrerende grappen over de mannengriep.