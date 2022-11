Ooit was een bericht van de strekking '[bewindspersoon] houdt kritiek rapport van [toezichthouder] over [prangend onderwerp] achter voor Tweede Kamer' reden voor rode lampen, sirenes en een blikken stem die BATTLE STATIONS! BATTLE STATIONS! uit de luidsprekers op GSHQ schalde. Want zulks is een: POLITIEKE DOODZONDE. Toen Zembla vanmorgen berichtte dat Karen Ollongren (D66) een kritisch rapport van de NAVO (D66) over de "voortdurende, significante, kwalitatieve tekortkomingen" in de financiering van Onze Jongens (en Meisjes, en overige genderkeurmerken) achter heeft gehouden voor de Kamer, klonk echter alleen een sad trombone, ergens uit richting van de toiletten. "Het Nederlandse leger" bestaat immers enkel nog in naam, wat restmateriaal dat in andermans handen oprukt richting de Krim, een paar peperdure JSF's, en de brandweerwagen met afwassop waarmee ze worden gewassen niet gewassen mogen worden. En wanneer was informatie achterhouden voor het laatst een politieke doodzonde? Tot ergens vlak voor het politieke overlijden van Teeven & Opstelten, of zo? Ollongren kwam sowieso al eerder weg met onderste stenen onder houden. Dus nou ja, de verwachtingen over de politieke bescherming van Onze Democratie door de Tweede Kamer zijn ongeveer net zo hoog als de kans dat Ons Leger de Russen langer dan drie dagen tegen kan houden wanneer hun allerlaatste reservisten bij Lobith de Rijn op zouden roeien.

Maar wel 100 miljoen naar Oekraïne

Nog heel even aux sérieux: Ollongren stond gisteren met Woppert naast NAVO-chef Jens Stoltenberg om trots te verkondigen dat de bevrijding van Kherson ook een beetje dankzij ons is, want waar ons eigen leger wordt verwaarloosd en uitgehold en het materieel wordt weggegeven, gaat wel weer moeiteloos 100 miljoen naar een fonds voor Oekraïne. Kun je voor of tegen zijn maar het gaat hoe dan ook ten koste van investeringen in ons eigen apparaat, waarover kritische NAVO-geluiden dus uit de Kamer worden weggehouden. Ollongren is namelijk het grote zusje van Sophie Hermans qua tassen dragen voor Mark Rutte: niet in de weg lopen, doen wat de baas zegt en zorgen dat je geen golven maakt terwijl we internationaal de juiste pik blijven zuigen om er bij te mogen horen. En Ollongren houdt niet eens van... oh wacht dit was het serieuze blokje, sorry.