Ons stroomnet zit nagenoeg "vol". Als iedereen morgen als een dolle met elektrokachels in de weer gaat rookt de hele handel eruit. Nederland is nou eenmaal afhankelijk van aardgas voor de verwarming, het leek zo leuk omdat we er tenslotte met onze reedt bovenop zitten. Nu gas een probleem wordt zijn we hier hoe dan ook de sjaak, effe snel omschakelen op stroom of oliestook gaat niet, stroomnet niet berekend op zo'n toename van de vraag, zonnepanelen doen het in de winter niet zo heel best en veel meer opties hebben we niet. Het is ook niet zo dat we nog wel ergens een bos over hebben.