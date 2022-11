Kent u die grap van Peter Breedveld die naar Japan ging?

Een jaar of zeven geleden gaf uitgeverij Xtra mijn eerste 150 Volkskrant-columns gebundeld uit, met illustraties van Gabriel Kousbroek. Xtra is gespecialiseerd in eigenzinnige strips, graphic novels, cartoons & art books. CEO's Esther Gasseling (die inmiddels een andere weg is ingeslagen) en icoon Ger van Wulften zijn voor de duvel niet bang en gaven onder andere de boekjes van Theo van Gogh uit. Van Gogh was hun huisvriend en dankzij vakkundig en geduldig knip- en plakwerk van de teksten en flarden van teksten die door zijn huis lagen verspreid, verschenen de soms briljante hersenscheten van Theo in boekvorm. Ik koester mijn gesigneerde exemplaar van Recreatie, een speciale hardcover-editie inclusief muziek-CD (16+). Het zijn liedteksten van Theo met lekker gore prenten van Eric Schreurs: het is hun nieuw uitgebrachte 'jeugdzonde' uit 1985 over de geneugten van de dwangbuis, de voordelen van heroïne, liefde in het algemeen en het vrouwelijk geslachtsdeel in het bijzonder. Met, als ode aan Theo van Gogh, speciaal voor deze uitgave een muziek-CD waarop Hans Teeuwen, Spinvis, André Manuel, Fréderique Spigt, Bob Frommé en Theodor Holman liedjes van Van Gogh zingen op muziek van Rainer Hensel en Willem van Ekeren. Ook van Gogh zelf is te horen met een drietal liederen van oude opname.

Esther was en is bij mijn weten zeer goed bevriend met Peter Breedveld, die net als zij een stripfanaat is, en sprak louter lovend over hem. Ik meen dat ze mij eens toevertrouwde dat Breedveld ooit extreem-rechts was, type skinhead, maar daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken. Het kan ook zijn dat ik dat van mijn deep throat bij de Anne Frank Stichting heb vernomen. Zeker is dat Peter ooit een vrijdenker was, als ik zijn door hemzelf geschreven Wikipedia mag geloven:

Breedveld schreef aanvankelijk uitgebreid over het door sommigen als verstikkend ervaren progressieve klimaat in Nederland, dat volgens hem weinig ruimte liet voor afwijkende meningen over met name de multiculturele samenleving. Het weblog werd in 2007 in een door NRC Handelsblad uitgevoerde inventarisatie van vrijsprekende, rechtse en extreem-rechtse uitingen op internet gerubriceerd onder "verzamelplaatsen voor discussie over, en kritiek op, de 'linkse maffia', de 'zogenaamde multiculturele samenleving', en 'criminele allochtonen'.

Ik had ruim voor die tijd al een paar keer zitten chatten met Peter - en met name over onze gedeelde calvinistische inborst - en ook met zijn vrouw Hassnae. De sfeer van de chatjes met de Breedveldjes was opgeruimd en positief, en Hassnae giechelde, in zoverre dat kan in een chat, over haar dikke kont. Ik was goed met haar broer Hafid en in het boekje Kasba Holland, dat ik samen met Loes de Fauwe maakte, staat een portret van de hele familie Bouazza. Een van de zussen is een vooraanstaand econoom in Marokko.

Ik bezocht Frontaal Naakt eerlijk gezegd nooit, want als ik blote tieten wil zien ga ik wel naar de buitencategorieën op welbekende volwassenenwebsites. Naaktrecreatie vind ik onsmakelijk sinds ik op het FKK-strand van Zandvoort een oude mof met een houten poot en diverse WO2-gerelateerde tattoes zag staan fappen terwijl een meter verderop zijn stokoude vrouw werd uitgewoond door een negermeneer.

Op de een of andere manier stond ik niet in de negatieve belangstelling van Peter, maar dat veranderde toen het Grote Foute Jongens Boek verscheen, dat ik samen met Rob Hoogland schreef. Ik vond het een fijne, uitnodigende kop: Hoe de trollenhordes van de extreemrechtse, racistische agitproppers Arthur van Amerongen en Rob Hoogland proberen Dirk-Jan van Baart te slopen! Het kan best zijn dat Peter mij voor die tijd al op de korrel nam, maar omdat ik zijn FKK-blog dus nooit heb bezocht, bereikte zijn vileine polemieken mij nooit.

Peter ging helemaal los: "Van Amerongen, die dertien jaar geleden nog lachwekkend politiek correcte stukken schreef waarin hij bijvoorbeeld de Disney-film Aladdin verantwoordelijk stelde voor de islamofobie die toen in Nederland raasde (vijfendertig procent van de Nederlanders stond afwijzend tegenover de islam), heeft inmiddels ontdekt dat het lucratiever is mee te huilen met de islamofobe wolven in het bos en doet dat met gusto. Vluchtelingen = moslims = terrorisme, daar komt zijn vertoog tegenwoordig op neer en wie dat anders ziet is een wegkijker en islamknuffelaar en van dat soort fraais. De man is zó erg geradicaliseerd dat hij hoopt op een aanslag in Nederland en lacht om de dodelijke aanslag in Brussel, omdat hij het zo grappig vindt dat die linkse, politiek correcte Belgen op hun bek gingen."

OUCH!

Bij tijd en wijle plaats Peter een woedende tweet over mij, zoals deze, en nog in maart dit jaar concludeerde Frontaal Naakt dat ik jaloers was: "Na een tijdje komen reactionairen soms tot het besef dat ze al die tijd juist vochten tegen iets wat hen eigenlijk bindt met het als gevaar gepresenteerde afwijkende. Het gevaar van de Enge Ander is namelijk dat wat ze ten diepste graag zouden willen zijn, of zelf ook (willen) hebben. Een treffend voorbeeld is obscurantist Arthur van Amerongen met zijn obsessieve angst voor ‘de’ islam, oftewel het islamisme van een kleine minderheid. Het is bij Arthur vermoedelijk gewoon een nogal sterke affectie voor het reactionisme van bepaalde moslims. Reactionair van Amerongen is immers een als kritische geest vermomde oude man, die heimelijk jaloers is op de kracht die de islamitische cultuur, in tegenstelling tot de joods-christelijke cultuur, nog wèl heeft."

Enfin.

Bekrompen beroepssalafist die brieven aan zichzelf schrijft

Breedveld is van een vooraanstaand en gerespecteerd lid van de vrije cybernauten verworden tot een bekrompen beroepssalafist waarnaar niemand nog luisterde en die niemand nog las. Hij stuurt zichzelf dagelijks honderden lovende brieven, onder evenveel pseudoniemen, en plaatste die op Frontaal Naakt. De beste man lijkt mij nog schizofrener dan Jelle Brandt Corstius.

Dat je brieven stuurt aan jezelf, is tot daaraan toe.

Maar Breedveld is ook een berucht stalker en gebruikt bovendien de namen van bestaande personen voor zijn krankzinnige haatcampagnes, hetzes en persoonlijke oorlogjes. Tegen Natalja Laurey bijvoorbeeld. Het begon met het nepaccount @nataljalaurey, dat op 27 december enkele uren in de lucht was. Op de achtergrond was een anti-islam-cartoon van Gregorius Nekschot te zien en onder de foto stond: 'Death to islam, Israel4ever, schop die stinkmoslims het land uit'.

Het valse account verspreide berichten als: 'Ik word echt misselijk van al die moslims op de VU'. Daarover ontstond veel ophef onder andere twitteraars. Een reactie luidde: 'Je uitspraken doen me denken aan Adolf Hitler. Heel vreemd, uitgesproken door een Jood'. Een ander bedreigde Laurey zelfs met de de dood: 'Ik snijd je keel open als ik erachter kom wie je bent'. Direct na plaatsing van de eerste valse tweet, werd het bericht geretweet door het account van Ad Valvas en door Peter Breedveld, redacteur van het blad. Waarom Ad Valvas ervoor koos om een racistische en voor de VU zeer negatieve tweet te plaatsen, is niet bekend. Zeker is dat ook Ad Valvas-redacteur Peter Breedveld en zijn vriendin Hassnae Bouazza de Natalja-tweet binnen een paar minuten hebben geretweet via hun persoonlijke Twitter-accounts. De VU zei te weten wie de betreffende Ad Valvas-redacteurwas die de eerste retweet verzond, maar wil dat niet zeggen ‘om verdachtmakingen te voorkomen’. Boze tongen beweren dat Peter en Hassnae achter het valse account zaten. Het stel doet mij soms een beetje denken aan Atilla Mellanchini en zijn vrouw Regina, in de film 1900.

Calvinistische schoolkrantredacteur zwicht voor exotische dame

Ik ben benieuwd wanneer de ommekeer in het leven van Peter Breedveld plaatsvond. Feit is dat de stugge, calvinistische boerenjongen uit de negorij van Nederland, die eerst flirtte met extreem-rechts, zijn vrouw en vier kinderen verliet voor een exotische dame met een dikke kont. Geweldige juice staat op het blog van Keesje Maduraatje:

"De bekende schrijver Hafid Bouazza heeft Peter Breedveld op een feestje kennis laten maken met zijn zusje, de vertaalster Hassnae Bouazza. De vlam slaat in de pan. Aanvankelijk probeert Hassnae de boot nog af te houden, omdat Peter getrouwd is en vier kinderen heeft, maar dan valt ze toch voor hem. Of is hij voor haar gevallen? We weten het niet. Eerst stelt hij nog aan zijn vrouw voor dat hij Hassnae als minnares er quasi bij neemt, zodat hij sexueel aan zijn trekken komt en toch ook nog voor zijn gezin kan zorgen. Maar de zelfbewuste zakenvrouw kiepert hem er zonder pardon uit en Peter staat op straat. Evengoed moet hij wel zijn papadag en zijn zorgplicht handhaven, want anders kan ze niet uit werken gaan."

De geweldige Elma Drayer schreef in Trouw een vlammend stuk, getiteld Leve de duistere krachten die internet weet op te roepen. Die duistere krachten zijn meneer en mevrouw Breedveld. Drayer lardeerde (pun not intended) haar stuk met quotes van Peter en Hassnae:

"Een racistisch antisemitisch lasterend achterlijk dom wijf is @elmadrayer. Mag dit los rondlopen?"

"Het gezeur over antisemitisme hangt mij mijlenver de keel uit. De wandaden van de Joodse staat gaan maar door."

"Ze zit klaarblijkelijk zo vol haat dat ze niet schroomt om de slachtoffers van de Holocaust postuum in hun reet te naaien door ze te instrumentaliseren voor haar fascistische antimoslimagitatie."

Vervolgens gaat Breedveld helemaal aap op Drayer, op zijn ongelezen blog.

GeenStijl heeft altijd zo min mogelijk aandacht besteed aan psychovlogger Breedveld. Dit is een smakelijk en vooral dodelijk stukje van Johnny Quid:

Kortom, compleet overtuigd van eigen gelijk, rancuneus schelden op alles wat hem niet zint en elk fundament dat discussie mogelijk maakt met ad hominems en drogredenaties ondermijnen. En dan nog verwonderd zijn dat serieuze media je doorgaans negeren en je als thuiswerkend webredacteur qua baan nooit het schoolkrant-niveau bent ontstegen.

Deze van Pritt mag er ook wezen:

Goeiesmorgens Peter Breedveld van FrontaalNaakt! Ouwe haatnudistische Vodafone-terrorist (✆). Mocht je vanochtend per fietsie onderweg zijn naar dat ambtenaren- baantje bij je linksgristelijke werkgevert VU, haal dan bij de Primera even een pampieren Televaag om te bewaren. Want je bent vandaag De Sjaak in

de krant van Wakker Nederland. En niet zo'n beetje ook. Jaja, dat "doodschieten van PVV-ers" was een grapje van je natuurlijk. Nou, dikke LOL. We komen niet meer bij. Ow, en oefen je stem alvast. Je telefoon staat vandaag roodgloeiend. Klik bovenstaande chocoheader voor groot & we bellen.

Breedveld kan overigens ook heel genuanceerd over GeenStijl spreken, getuige dit interview met Enis Odaci. Groomer Odaci vermomde zich ooit als de minderjarige lokpuber Nora, zogenaamd om islamofobie aan te tonen maar uiteindelijk bleek hij gewoon een vieze overjarige mohammedaanse staatsruivenierende potloodventer te zijn, azend op prooi bij de ballenbak van IKEA. Breedveld tegen grümer Nora:

“Ik probeer het begrip ‘mainstream media’ een beetje te vermijden, want ze wordt veel gebezigd door types die ook in chemtrails geloven, spontaan het Russische volkslied beginnen te zingen zodra de naam ‘Putin’ valt en denken dat George Soros de Antichrist is. Het is bovendien niet meer zo duidelijk wat het verschil is tussen mainstream en alternatieve media. Veel mensen zullen GeenStijl zien als alternatief, maar volgens mij is dat zo mainstream als maar kan. Schurkt tegen de macht aan, propageert de spruitjesmoraal en jaagt vooral op machteloze schlemielen die een koekje uit de trommel hebben gepikt. En heeft een hekel aan allochtonen, net als de rest van de mainstream."

Ouch!

Maar wanneer gaan we nou naar Japan?

De gezaghebbende site opinieleiders.nl legde de duistere kanten van Breedveld bloot in het stuk met de wervende titel Peter Breedveld is een huilebalk, een stalker en een leugenaar. De scribent van dienst, Cpt. Iglo, vindt het vreemd dat Breedveld beweert iets "bizar" te vinden "van die journalisten", daar hij er aan gewend is dat hij Nederlandse journalisten bij voortduring verkettert, enkel en alleen omdat niemand hem voor een journalist aan wil zien en dat terwijl hij toch echt een volwaardig schoolkrantredacteur is, wat nog een hele prestatie is voor een vijftiger die maar liefst drie hele weken Japans heeft gestudeerd.

"Dat van die drie hele weken Japans hadden wij trouwens verzonnen, want uit niets blijkt dat hij zelfs maar twee weken heeft volgemaakt. Wij houden het voor mogelijk dat hij nog wel vanuit Apeldoorn onderweg gegaan is naar Leiden, maar bij het overstappen in Deventer (omdat hij per ongeluk in de trein naar Enschede was gaan zitten, wat er de oorzaak van is dat hij tot op de dag van vandaag een diepe wrok koestert tegen de Nederlandse spoorwegen, maar dat is een heel ander verhaal) door een klein meisje beroofd is van zijn portefeuille en dat hele eind naar Apeldoorn heeft moeten teruglopen, waarna hij een paar maand stiekem in de ouderlijke kelder heeft gewoond terwijl hij met een bijbaantje bij de plaatselijke slager een nieuw kaartje bij elkaar probeerde te verdienen, waardoor zijn hekel aan varkensvlees ontstaan is. Of zo."

Dat is het wellicht het grootste drama van Peter Breedveld, naast het feit dat hij de minst bezochte blog van de lage landen runt met zijn madammeke Hassnae Turf: dat hij als Japan-fanaat nog nooit in Japan was. Gelukkig serveert hij na een dagje inkthoereren in het zweet zijns aanschijns op de burelen van Ad Valvas in de VU-grefobunker in Amstelveen, met de door de Breedveldjes bedachte mohammedaanse gebedsruimte waar mannen en vrouwen gescheiden bidden, een stukje Japan gewoon in huis.