Toen het nieuws donderdagavond brak dat een agent in Brussel was doodgestoken bij Halte Flixbus in Brussel Noord, kon het nog eventjes alle kanten op - Brussel is een stad vol dolende zielen, zieke zwervers en verloren sujetten, en sommigen daarvan dragen een mes. Maar voilà, de azaan in de onderbuik begon niet voor niets te loeien want een etmaal later weten we niet alleen dat de dader - Yassine Mahi, een 32-jarige Marokkaan - een geradicaliseerde islamist is, maar ook dat hij ALLE VAKJES afvinkt van radicalisering aan daderzijde (crimineel, gewelddadig, bekeringspogingen, psychisch ontspoord), maar ook dat De Instanties precies wisten wie hij was: hij stond op terreurlijst OCAD (met de C van Coördinatie..), zat jarenlang in 't gevang (waaronder in de terreurvleugel, ondanks dat ie nooit werkelijke terreurdaden gepleegd had - zo erg was ie dus) en had zich dus donderdagmorgen nog bij de politie gemeld met een psychische hulpvraag. Die niet kon worden verleend, omdat hij zich vrijwillig wilde laten opnemen. Ja dat zouden we normaal gezien een Belgenmop noemen, ware het niet dat zoiets in Nederland ook ongezien zou kunnen gebeuren en ohja: er is een 29-jarige agent vermoord (en een 23-jarige collega verwond). Door Yassine Mahi, die Allah Akbar riep en daarmee alsnog een officiële terreurdaad op zijn koran kan kerven. Gecondoleerd, zuiderburen, met het zure loon van wegkijken.