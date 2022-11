Die voetballers van Ajax bakken er momenteel niet zo veel van en u weet hoe het gaat in Amsterdam als ze een keertje een puntje achter staan op de kop. Dan blijven de echte fans weg, zitten er alleen nog maar supporters dankzij het doorverkoopsysteem en de anderen beginnen, voordat ze weer in de trein naar Diepenveen stappen, te krijsen om het vertrek van de trainer. Toegegeven, Ajax is ook wel heel slecht. Schreuder snapt er niks van, Pasveer is gewoon weer de middelmatige keeper die hij tussen 2003 en 2021 ook al was, Blind is zo traag als dikke stront, Bassey kan niet opbouwen, Tadic is al maanden gruwelijk uit vorm, Bergwijn dito, Timber zit kennelijk met z'n kop al bij het WK, Rensch is het gewoon nog niet, Berghuis krijgt weer die nare trekjes, Sánchez is een leuke speler voor Willem II, Álvarez loopt rond met het schuim op de bek en zo kunnen we nog wel even doorgaan. MAARRRR! De jeugd heeft de toekomst. Voorafgaand aan de wedstrijd mag een jeugdspeler van Ajax altijd een balletje hooghouden voor het oog van het publiek. Ilias El Azhari van Ajax Onder-11 vestigde een nieuw record. 3464x en toen moest-ie stoppen omdat de wedstrijd van Ajax 1 begon. Weet u nog dat u vroeger de 3 haalde?