Zeker, ik zag een interview met haar over dit onderwerp en ze vertelde met een grote glimlach dat het Zooooooo erg was, schaam me dood dit wat errrruuug dat, durf het aan niemand te laten zien, en er dan een veel te lange docu over maken.

Volgens mij is dit het beste wat haar ooit is overkomen.

Dat en ze wordt stiekem berengeil van die video.