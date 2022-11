Deze spectaculaire debiel dus

Bovenstaand Kirill Stremousov (wiki), het door Poetin benoemde vice-hoofd van het """Russische""" Kherson. Volgens Russische media is hij niet langer onder ons. "Persbureau TASS zei dat de persdienst van het hoofd van de regio zijn dood had bevestigd. De precieze omstandigheden waren onduidelijk. (...) Stremousov plaatste regelmatig video-updates op sociale media – ook in snel rijdende voertuigen – over de situatie aan het front." Die videos plaatste hij in zijn Telegram-kanaal, waar zijn ongeluk zojuist bevestigd is, maar zijn dood nog niet. Het 'hoofd' van Kherson Volodymyr Saldo bevestigt zijn dood inmiddels wel.

Dat alles doet je toch afvragen of die auto misschien op de 11e etage van een ziekenhuis geparkeerd stond. Maar, hoe graag we dat voor de verhalende meerwaarde ook zouden geloven, het klopt inderdaad wel dat Stremousov laatste tijd heel vaak in auto's zat die heel vaak heel hard reden. Zie onderstaand.

SOORT VAN INSTANT MEGA-UPDATE: Russische troepen trekken zich officieel terug uit Kherson-stad, en in heel Kherson oblast trekken ze zich terug achter het Oosten van rivier Dnjepr.

Kherson verloren rampspoed geboren

De vaart zat er meestal goed in ja (15 oktober)

gvd

(3 november)