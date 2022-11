Vergeet framerates en graphics: het ervaren van echt realisme in games zit tussen de oren. Of in dit geval op uw neus, want het voelt pas echt als er echte consequenties zijn. Gelukkig is daar Palmer Luckey, de medeoprichter van VR-brillenboer Oculus, die al uw games van een extra laag spanning voorziet. Zijn VR-headset is uitgerust met drie ingebouwde explosieve ladingen die de hersenen van de speler in moes veranderen zodra een rood licht op een bepaalde frequentie knippert, bijvoorbeeld bij een Game Over-scherm. Ideaal voor de mensen die klaar zijn met het spel van het leven, maar niet van achtbanen houden. Of de gamers die Dark Souls op het zwaarste niveau nog te makkelijk vonden en op zoek zijn naar een echte uitdaging. Voor nu is het slechts een kunstprojectje van Luckey ter ere van de manga-serie Sword Art Online, maar als we dergelijke dystopische verhalen mogen geloven is het een kwestie van tijd voordat de echte hardcore gamers met een dergelijke headset alles op het spel zetten. De enige overgebleven vraag blijft: welke game koppelen we eraan?