:

"En de illusie dat mensen dit kunnen oplossen is nog groter dan de illusie dat de mens dit kan beinvloeden."

Vind ik een religieus aandoende redenering. Als je kijkt vanaf de ruimte zie je dat de mens de aarde verregaand heeft veranderd, en het idee dat de mens het klimaat niet zou kunnen veranderen is beleefd gezegd, absurd. We zijn in 200 jaar een gigantische hoeveelheid co2, vastgelegd in miljoenen jaren, in een laagje atmosfeer van 8 kilometer dik aan het pompen. Alsof zoiets geen effect kan hebben.

Het is jezelf heel klein maken, om het aandeel van de mens maar weg te redeneren. Dat aandeel is echter gigantisch, en daar is de wetenschap overigens vrij duidelijk over.