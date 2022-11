Nou mensen, stopt u maar met denken dat David Icke misschien wel een punt heeft, Henk Spaan heeft hem namelijk al lang ontmaskerd. Voor de jongere lezers die zich afvragen wie Henk Spaan is: Henk Spaan is iemand die in het Parool doet alsof hij verstand heeft van voetbal en op internet alsof hij verstand heeft van alles. Henk Spaan is beroemd geworden door op televisie naast een rare meneer die allemaal grapjes maakte te staan, maar hij kreeg ruzie met die rare meneer omdat Henk Spaan zich te goed voelde om samen die rare meneer op te treden in discotheken. Daarna maakte Henk Spaan nog een programma van een half uur dat bestond uit 10 minuten imitaties van Diederik van Vleuten en Erik van Muiswinkel, en 20 minuten wachten op imitaties van Diederik van Vleuten en Erik van Muiswinkel. En Henk Spaan schrijft dus, naast gedichten, romans. Wij wilden even kijken wat de recensenten van de Volkskrant en NRC van 'Stappen Tellen' vonden, maar die hopen waarschijnlijk dat zij binnenkort een leuk reportageklusje bij Hard Gras kunnen scoren en lieten hem in het bakje 'onbesproken' liggen. Gelukkig hebben we lezers Malle65 ('Saai boek', 'niet uitgelezen') en jwl2016 ('ronduit teleurstellend', 'heel dun verhallijntje') van bol.com nog. Kortom: Henk Spaan is een domme lul. MAAR...

Henk Spaan schrijft tenminste niet voor GeenStijl!

Uitgeluld hoor!

Trouwens

Henk Spaan maakte wél gesubsidieerde tv-programma's voor de omroep die voortkwam uit GeenStijl. Wij moeten erom lachen.