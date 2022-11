Nou, daar is ze dan. Ons Amalia. Zit al weken op een erwt in een geblindeerde torenkamer van een zwaarbeveiligd paleis colleges via Zoom te volgen, omdat minister van justitie Dilan Teveeljüs-Hysterius weigert een bepaalde afdeling van de EBI Vught die zich niet aan De Mediacode houdt op enkele reis Noordzee te sturen. Geen idee of Amalia echt buiten is geweest want de fotosessie was in de Nieuwe Kerk, waar geheel toevallig een koninklijke tentoonstelling was. Enfin, schitterend (Vroom & Dreesmann) grachtenappartementje + parkeerplek binnenkort weer op de markt, en meer schattige foto's van Willie & De Meiden na de break.

Lekker met de meiden

Royal Group Hug

Kijk plebs, koetsen