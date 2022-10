De natuur zal weldra enkel nog toegankelijk zijn voor de apparatsjiks van ons gaaf landje, alsmede voor diegenen die door hen worden uitgenodigd. Het zal een beetje zijn zoals bijvoorbeeld in het Midden Oosten, dat één grote zandbak is behalve binnen de muren van de paleizen met hun overgrote tuinen, want wat wij "de natuur" noemen is in feite gecultiveerd terrein, zou helemaal geen "de natuur" zijn als de mens niet had ingegrepen en was bijven ingrijpen om het mooie "de natuur" te laten lijken. De Peel bijvoorbeeld, Natura 2000 tegenwoordig, is ontstaan door het afgraven van hoogveen om de kachel te stoken. en zou er in het geheel ziet zijn als de mens niet tijden lang voor eigen gerief turf was blijven steken. Natuur in Nederland, zoals die gedefinieerd wordt, is een luxe-artikel, is voor de geprivilegieerden.