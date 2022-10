Hbb Wilders nog nooit een initiatief zien ontplooien, of een werkgroep zien oprichten of een "task-force" (klinkt ook beter) om opvang in de regio te gaan opzetten., Hetzij met PVV-leden (oh nee wacht) hetzij via een betaalde instelling of medewerkers, bij het opzetten van de organisatie, de structuur of de infrastructuur van een kamp ter plaatse, een aanmeldkantoor laat bemannen of bij BZ eens zijn licht zou opsteken over hoe dat te doen is, die opvang in de regio.

Nee Geert doet er niets aan, om twee redenen. Geert heeft totaal geen enkel idee van hoe hij internationaal ook maar iets zou moeten regelen, opzetten of bereiken, omdat hij daarvoor de ervaring, de mensen, de diplomatie, de organisatie en het geld niet heeft. Hij zou, als hij al zou willen (wat niet zo is uiteraard) niets KUNNEN opzetten aan regionale opvang.

Wat Geert wil is dit: "Ze rotten maar op en zien maar hoe ze het daar uitvissen." Geert bedoelt met opvang in de regio niet "dat gaan wij mee helpen opzetten om hier de boel te verminderen" maar: "Ze donderen maar lekker op".

Geert is dus ergens voor, maar zijn kiezers weten dat hij alleen ergens tegen is en niets zal doen. Wat zijn kiezers ook eigenlijk het liefste zo zien. Maar feitelijk is Geert dus voor geen enkele praktische oplossing, althans niet eentje waar hij iets aan hoeft te doen. Aldus Geerts holle woorden.