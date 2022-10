Weet u nog, maart van dit jaar? Iedereen met een portemonnee en/of een rekenmachine kon merken dat we samen een stukje armer werden, maar ons kabinet was druk met andere dingen dan Onze Koopkracht. Lilian Marijnissen wilde daar iets over vragen in het vragenuur, maar zowel MP Rutte als MinFin Kaag was afwezig. Vooral die tweede deed de wenkbrauwen in de Haagse kaasstolp alsmede in de Rest van Nederland fronsen, want zij hield ergens een praatje over de toekomst van Europa. Spijbelen dus, en het kabinet kreeg van conrector Kamervoorzitter Bergkamp (D66, net als Kaag) vervolgens een boze brief.

Over die brief gaan nu door de Tweede Kamer openbaar gemaakte Woo-stukken. De uiteindelijke versie van de brief is vrijgegeven (na de breek), maar bovendien lijkt het er sterk op dat in een strenge passage uit een concept van die brief de uiteindelijke versie niet heeft gehaald. Wij schrijven hier "lijkt", want de inhoud van die strenge passage is door de Tweede Kamer zwart groengelakt (de kleur van een zekere politieke partij, red.) omdat het volgens de beslissing gaat omdat de gelakte passages "persoonlijke beleidsopvattingen een ambtenaar" zijn [hier een opmerking over "schrikbewind", red.].

Wel is er emailverkeer over de passage (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Een ambtenaar, vermoedelijk de opsteller van het concept, mailt: "Er zit een tekstvariant in; met de strengere tweede rode passage geef je meer duiding over wat niet acceptabel is, maar dit is wel erg gericht tegen 1 bewindspersoon". Vervolgens wordt door een andere ambtenaar gemaild dat in de brief een duidelijkere passage moet komen over het feit dat Kaag zich naar eigen zeggen netjes had afgemeld voor het Vragenuurtje, terwijl zomaar afmelden helemaal niet kan. Die alinea lijkt in de uiteindelijke versie van de brief terecht te zijn gekomen.

Over de rode tekst staat in de mail: "Ik vind de rode tekst goed, maar slaat inderdaad wel heel duidelijk op casus/persoon vandaag. Dat is een keuze". En het lijkt er dus sterk op dat D66-voorzitter Bergkamp die keuze over D66-minister Kaag niet heeft gemaakt. Wél stuurde iemand de brief niet alleen naar Ruttes ministerie van Algemene Zaken, maar ook naar de minister van Financiën zelf. Zelf onderzoek doen kan daarrrr, screenshots na de breek.

