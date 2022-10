Stepan Bandera was geen nazi, wel een separatist die het Kremlin beu was. Hij was de vader van modern Oekraïne. Het is een pijnlijk stukje geschiedenis waar niemand het graag over heeft. Maar volkeren zoals de Finnen, Esten, Litouwers, Hongaren, Roemenen en Moldaviërs, de Slowaken en ja ook de Oekraïners zagen in eerste instantie de nazi's als bondgenoten in hun strijd. Dat de nazi's later bleken helemaal geen goede vrienden te zijn voor hun onafhankelijkheidsstrijd is goed zichtbaar in Bratislava. Dolblij waren ze daar met de nazi's. Ze zagen ze als bevrijders. Maar toen gingen de nazi's de joden opruimen daar. Toen sloeg het sentiment om. Behoorlijk. Ooit van Krav Maga gehoord? Nu weet e waar het vandaan komt. In Oekraïne was het niet veel anders. De "Bandera" stonden al stel aan de kant van het Rode Leger want de keuze was tussen kutst en nog kutter. Bandera zelf niet. Daarom is hij nog steeds een held in Oekraïne.

"The Germans hoped that he would be instrumental in deterring the advancing Soviet forces, but Bandera refused to co-operate and fled south within Germany."

"After the war, Bandera with his family settled in West Germany where he remained the leader of the OUN-B and worked with several anti-communist organizations such as the Anti-Bolshevik Bloc of Nations as well as with the US and British intelligence agencies. Fourteen years after the end of the war, Bandera was assassinated in 1959 by KGB agents in Munich, West Germany."