Poetin. Zonder Poetin was Rusland NAVO lid geworden en wellicht zelfs EU lid. Het is allemaal Poetin. Niet veel dingen zijn zwart/wit in het leven. Dit wel. Schuld van Poetin. Alles is de schuld van Poetin. Niets had hoeven lopen zoals het is gelopen zonder Poetin.

Is het westen helemaal onschuldig? Nee. We bleven maar wegkijken. Keken weg toen hij in Tsjetsjenië los ging, in Georgië, op de Krim, in de Donbas. Wij wilden maar vriendjes worden terwijl Poetin ons al de oorlog had verklaard. Eenzijdig dan.