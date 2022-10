: dat wel of niet bedoelde neger karikatuur was zp al lang niet meer. Ik denk dat we nogal in leeftijd verschillen? Zelfs die idiote van Muiswinkel was als zwarte piet in 90-er jaren in sesamstraat al meer een acrobatische held dan een domme karikatuur. De sesamstraat dames waren allemaal verliefd op hem, we hebben de dvd nog liggen… niet meer de zp van lang(er) geleden.

Het karikatuur-argument is nog van het amerikaanse ‘blackface’ waarmee zwarte amerikanen belachelijk werden gemaakt tijdens voorstellingen. Dat lijkt de Piet van de laatste 30 jaar helemaal niet op.

Het slavernij argument is ook onzinnig, maar dat hoor je dan ook niet: het was elke keer bij interviews ‘ik/moeder/familie werd uitgescholden voor zp’. Als we dan alles gaan cancellen waarvoor iemand kan worden uitgescholden dan zijn we wel even bezig, en bij het wegcancellen van zp komt er wel weer wat anders voor zp als scheldwoord terug (bv wat je zelf al zei). Ik vind dat geen sterk argument om zp te cancellen, laat staan om vrijwilligers over te gaan bedreigen. Dat neigt naar terrorisme.