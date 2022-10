89.000 oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne inmiddels in Nederland, sinds De Gemene Rus lebensraum aan het verzamelen is. En dat is te merken in de kringloopwinkels van Nederland, waar de voertaal inmiddels Oekraïens is want al die kapotgebombardeerde serviezen moeten ooit weer vervangen worden. Maar niet alle gemeenten dragen hun steentje bij in het nobele vluchtelingenwerk. De Volkskrant heeft zelf onderzoek gedaan en HIERRR kunt u zien hoeveel er bij u in het portiek zitten. Ook in het Volkskrant-onderzoek: waar moet u heen als u géén nieuwe Oostblokkiërs in de wijk wilt? Het schatrijke Rozendaal uiteraard, en het Schiermonnikoog van GroenLinkser Ineke van Gent!

Lijst! De Zeven Gemeenste Gemeenten!