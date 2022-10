En u dacht dat u vroeg aan de bak moest vandaag, maar dat is niets vergeleken met de platte petten in de omgeving van Eindhoven. Die houden een "actiedag", wat betekent dat ze deze maandag samen met de FIOD en de Belastingdienst met de deur in huis vallen als u in een Brabants woonwagenkamp woont en twee Mercedessen voor de deur heeft staan. Het blijft Brabant, dus het bezoekje aan de lokale Ferry's staat uiteraard in het teken van drugs en de betrokkenheid van de blauwe-enveloppenbrigade doet vermoeden dat ze ook graag willen weten waar de bewoners hun worstenbroodjes van betalen. Speurhonden en minder scherp ruikende agenten zijn ingezet bij het doorzoeken van drie woonwagenkampen, een nabijgelegen bos en enkele andere locaties, maar het is nog onduidelijk of deze vroege vogels daadwerkelijk een worm vingen. Omroep Brabant meldt in ieder geval dat meerdere personen zijn gearresteerd, dus wordt ongetwijfeld vervolgd.

UPDATE: 1.000 man (m/v) ingezet en pas één drugslab in aanbouw gevonden. Matig.

In #Eindhoven en omgeving vinden oa. op de Heezerweg, Castiliëlaan en Breslaan zoekingen plaats. Het bosgebied Heezerweg maakt deel uit van het zoekgebied en is afgesloten voor publiek en media. Dit is een ordemaatregel van de Rechter-Commissaris. pic.twitter.com/h14DgrnQFa — Politie Eenheid Oost-Brabant (@Pol_OostBrabant) October 17, 2022