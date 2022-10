"Bij de NPO zijn ze niet helemaal goed bij hun hoofd."

Ben ik wel eens. Het blijft schandalig dat ON! op het publieke bestel mag. Maar omdat ik niet zeker ben. Je weet immers maar nooit. Vraag ik het toch maar.

Men weet toch wel dat wij in Nederland een publiek bestel hebben en dat iedere van het padje geraakte gek (*kuch* Arnold Karskens) een omroep kan oprichten zolang er maar gewoon genoeg mensen in trappen?

Hoe dan ook. Dus men weet toch dat BNNVARA (Sophie & Khalid) uit een totaal andere achtergrond komen dan KRO-NCRV? De ene beetje links-liberaal en de andere christelijk en nogal rechts?

Dat die publieke omroepen van Max to WNL allemaal wel een eigen kleurtje hebben maar dat het niet zoiets is al een "staatsomroep" zoals ze in Rusland wel hebben? Dat het eigenlijk van de EO tot de VPRO tot de AVROTROS allemaal zenders zijn die voor hun doelgroep(en) programma's maken die door hun kijkers worden gedragen. Dat talkshows opinieprogramma's zijn waar iedereen hun zegje mag doen. Dat weten we toch nog?

Ik vraag dit voor een vriend. Zie. Ondanks dat dus eigenlijk (bijna) alles mag op onze publieke omroep en dat we daar ook voor betalen, voor die vrijheid dat de EO mag neuzelen over Jezus en PowNed over Meiden die Rijden o.i.d. maar is er ergens niet een rode lijn?

Want voor mijn vriend ligt die lijn bij ON! met de keiharde leugens, verdraaiingen, halve waarheden, opruiing en de overduidelijke propaganda voor een politieke partij. Niet eens een lullige VPRO docu over hoe geweldig Thierry is maar gewoon hardcore propaganda voor een fascistenpartij in Nederland.

Dat BNNVARA praat over kennelijke missers bij hun collega's van KRONCRV is misschien leuk. Voor de liefhebber. Shit happens. Ik denk niet dat ik ga kijken.