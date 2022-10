Wat is dit nou weer voor iets debiels. De koelkast is leeg, dus Joost Sneller (D66) verzint vreten (namelijk wegnemen uit de begroting van Binnenlandse Zaken), wil dat aan mensen geven, zodat zij het weer aan politieke partijen kunnen geven bij lokale verkiezingen. Een cirkeleconomie voor volslagen idioten, want gewoon je stem uitbrengen of lid worden is kennelijk niet genoeg. "De betrokkenheid van burgers bij de democratie wordt zo vergroot. Ook mensen die normaal geen geld hebben voor een donatie, kunnen nu wel een gift doen. Ik noem dat het democratisch donatietegoed." Subsidie, maar dan op een omslachtige en opdringerige manier, met Joost Sneller als de Winston Gerschwanwhaawntotiz van D66 die bergen gouden enveloppen in je gezicht staat te smijten. Dus je kan straks je energierekening niet meer betalen en je staat met een handvol bonnen in de rij voor de Voedselbank voor een kopje suiker maar GELUKKIG kun je wel zelf kiezen aan welke politieke partij je semi-verplicht 10 euro van je eigen belastinggeld geeft. Misschien dat de top van de politieke piramide - en bij D66 zitten ze helemaal bovenin - eens moet stoppen met het continu in de bek tuffen van de burger, zodat deze 'subtiele manier om te zien is hoe een partij tussen twee verkiezingen in wordt gewaardeerd' wat minder weerzin opwekt. Die subtiele manier om te zien hoe een partij wordt gewaardeerd is er trouwens al. Het heet een peiling en D66 staat op -13.