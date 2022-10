Is dan niets meer veilig in dit land? Terrasje pakken in Tilburg: bijkomen van een zomerse dag met een biertje en een bitterballetje erbij, want daar in Braboland weten ze nog wat genieten is, en plots zit u naast een criminele afrekening. Gewoon midden tussen de menigte op het overvolle terras, waar het blijkbaar zo druk is dat niemand het merkt dat een gast een lading lood geserveerd krijgt. Aanleiding onbekend, dus het slachtoffer keek mogelijk een keer verkeerd of had een te vocale mening over de schutters moeder of zoiets onbenulligs. De politie weet gelukkig al lang en breed wie deze vurende kansenparel is, dus u hoeft deze keer geen identificatie te verrichten op basis van een paar vage pixels. Het gaat om de 24-jarige Thomas Nelon uit Drunen die blijkbaar iets te veel gangsterfilms bekeek in zijn leven. Zo'n gozertje die denkt dat hij dingen wel even regelt met zijn schietijzer onder de tafel en nu niet meer thuis kan komen, terwijl zijn vrienden al bij ome agent op het bureau zaten. Mocht u enig idee hebben waar deze verspilling van dna uithangt, laat het dan vooral de politie weten voordat Thomas helemaal verdwaalt in zijn Scarface-fantasie. Alvast bedankt.

