South Carolina pulls money from BlackRock over E.S.G. The state’s treasurer plans to withdraw $200 million from the firm by year end, joining states like Louisiana and Utah. Red states have committed to pulling investments to punish the firm over its commitment to environmental investing policies.

Waarom wil rechts de wereld naar de knoppen helpen?Waarom is het rechts dat altijd ontkende dat ongebreidelde groei wel eens een probleem kon zijn? Hier staat het letterlijk: punish for commitment to environmental investing. De Republikeinse staten. Je gelooft het niet dat ze zo achterlijk kunnen zijn. Conservatief is niet het juiste woord. Achterlijk moet het zijn.