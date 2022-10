:

Als je programmeerstructuren begrijpt is het niet heel moeilijk om een nieuwe taal te leren. In de grijze oudheid was het Basic, daarna kwam assembler op de C64 vanwege de snelheid, toen ben ik afgehaakt en heel andere dingen gaan doen. Vanwege Arduino toch maar eens voorzichtig begonnen met C++ en het valt me wel op dat als je al handig bent in denken in programmastructuren, de taal niet zoveel uitmaakt. Vergeleken met COBOL is C++ dan wel weer écht nerdvoer, dat leest toch wel heel anders weg, meer to the point, geen fratsen. Dat was ook het grootste probleem met Basic en al die andere taaltjes die nog hun best deden om het leesbaar te houden: duurt te lang, hele epistels, geen zin in. Je zag dat ook al aankomen, op de Spectrum waren alle basic commando's al onder een toets gezet met een shift, Commodore had iets vergelijkbaars met de eerste letter plus zo'n grafisch tekentje, eigenlijk wisten ze toen al dat het vreselijk was, al die lappen tekst.