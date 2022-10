"en spek de kas van een oorlogsmisdadiger"

Het lijkt verd*mme D66 wel. Alsof we enige keus hebben. Iedereen die dat als argument gebruikt is compleet af en niet meer serieus te nemen. Natuurlijk is Poetin steunen momenteel niet iets wat je zou moeten willen, maar doen we dat niet ook bij de oliestaten in het oosten? Alsof dat zulke lieverdjes zijn. Daarnaast kun je niet eens anders. Dat gas komt linksom of rechtsom toch uit Rusland. Dus ja, dat is een vervelend verhaal, maar ik ga er niet voor in de kou zitten of de douche overslaan. Poetin gaat zich echt niet terugtrekken, al zou heel NL direct kappen met stoken. Aan het eind van het verhaal heb ik louter mezelf ermee, verder niemand.