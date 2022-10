Okee makkers, daar gaan we weer voor een rondje rammers. Er is een nieuwe Lamb of God. U kent natuurlijk de grote vier van de thrash metal - Metallica, Slayer, Megadeth en Anthrax - maar er is (toch?) ook zoiets als de grote vier van de groove metal. Misschien schoppen we tegen schenen, we doen het toch: Lamb of God, Machine Head, Pantera, Sepultura. Akkoord? Mooi, de nieuwe Lamb of God dus, Omens, volgens de band zelf 'a very pissed-off record', met titeltrack Omens (video boven) en September Song als absolute hoogtepunten. Voor wie allergisch is voor zo veel geweld laten we een proefballonnetje op en doen we iets wat je eigenlijk helemaal niet moet doen: metal uitleggen. Probeer zo'n nummer eens af te pellen. Luister de eerste keer alleen naar de gitaren - dat is het makkelijkst - en ontdek het gruwelijke tempo, de wisselingen, de waanzinnige riffs. Luister nog een keer en richt je nu alleen op de hamerende drums (en de bas, maar dat is wat lastiger), snaarstrak, razendsnel. En dan luister je nog een keer, naar de synergie tussen gitaar en drums, waar Lamb of God zo goed in is. En dan luister je nog een keer, leg je het laagje zang van Randy Blythe over je eerste luisterwerkjes en dan ontstaat er: energie. Bliksem. Vuur. Geweldig geweld. En als dat niet lukt, dan hebben we het in ieder geprobeerd, en is er voor jou een nieuwe lading andere muziek na de klik!

