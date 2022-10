Wat we nou toch weer lazen bij RTL Nieuws, het medium dat de laatste tijd garant staat voor de allerdebielste metamediale stukken van de Nederlandse metamedia, en dat wil wat zeggen, want ze hebben concurrentie bij de NPO. Nu is het weer allemaal verbazingwekkend dat media aandacht besteedden een aangenomen motie van GroenLinks Haarlem om reclame in de openbare ruimte te verbieden voor een aantal vervuilende zaken, waaronder producten uit de bio-industrie, waaronder vlees. Leest u die zin nog eens en denkt u na over wat opvalt. Inderdaad, GroenLinks zorgde voor een verbod op bepaalde reclame voor bepaald vlees. Snel samengevat: een verbod op vleesreclames. Niet gek dat dat nieuws werd in de lokale krant, niet gek dat dat werd opgepikt door landelijke media (waaronder RTL Nieuws), en niet gek dat het daarna werd overgenomen door internationale media. Wel gek dat RTL Nieuws er vervolgens een enorme longread, inclusief zanikend gemeenteraadslid over "hijgerige media", voor uittrekt om te vertellen dat het eigenlijk helemaal niet zo bijzonder was allemaal. Terwijl er dus in een normale stad in een normaal land een abnormale maatregel wordt genomen, namelijk een vrijheidshatend reclameverbod in de openbare ruimte voor mensen die gewoon vlees willen verkopen. We zouden haast zeggen: een hijgerige motie van een hijgerig raadslid van een hijgerige partij die in een hijgerig stuk komt klagen over hijgerige media. Wij zijn uitgehijgd hoor. Wel zin in een bal gehakt nu.