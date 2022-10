En dan uit de afdeling "Heh ja, laten we DAAR eens moeilijk over lopen doen" is er nu #ophef over de nieuwe "Scooby Doo" animatiefilm, die voortboorduurt op een naar mijn mening infantiele, niet leuke, en zelfs tamelijk vervelende, tekenfilmserie, die zich ondanks de irritatie opwekkende flauwe grapjes (Bassie & Adriaan zijn er super humoristen bij) mag verheugen in een grote schare fans en zelfs bijna cult-status geniet in de VS. Zo ken ik echt meerdere volwassen Amerikanen die dit ontzettend leuk vinden. Ik snap het niet, maar ja. Enfin, een van de figuurtjes uit die tekenfilm is nu officieel uit de kast ! Ze is lesbisch ! Een gegeven waarover talloze fans al jaren hebben gespeculeerd. Who gives a shit ? Denk je dan als "nuchtere" Nederlander. Het is een poppetje uit een TEKENFILM ! Schei toch uit. Dus nu heb je aan de ene kant de groep die zegt "moeten kinderen hier nou echt per se mee worden geconfronteerd ? Jonge kinderen denken nog helemaal niet na over seksuele orientatie of dat soort dingen. Laat ze toch." Maar uiteraard steken de fanatieke wokies hun lelijke groenharige snuiten weer in de lucht en roepen "representatation is necessary !" Alles moet tegenwoordig kennelijk geseksualiseerd worden.