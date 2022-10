Hoe fascistisch ben ik nou eigenlijk? Heil Houtkachel!

Toen ik eind december vorig jaar door GeenStijl werd weggekocht bij de Volkskrant, riepen mijn liefste vijanden in koor: je bent het mooiste en meest invloedrijke podium van Nederland kwijt en nu kan je die P.C. Hooft-prijs ook op op je vette Bierkeller-pens schrijven, eng alt right kereltje. Nare fascist! De zeer geleerde Erik C. Hendriks schreef over mij in NRC Handelsblad "Pas op voor columnist Arthur van Amerongen. Die man is levensgevaarlijk. Hij is de Nero van het schriftelijk vilein en zijn legioen van 50.000 Twittervolgers vormt een praetoriaanse garde."

Nou weet ik niet of Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus een fascist was, maar ik vind het niet bijzonder vervelend om in één adem genoemd te worden met deze verlichte keizer, die eigenlijk heel ordinair Lucius Domitius Ahenobarbus heette. Onlangs werd ik zelfs uitgemaakt voor nazi omdat ik, net als iedereen in de Algarve, een houtkachel heb en het gebruik daarvan uitbundig propageer want zo’n snorrend kacheltje is gezellig, knus en huiselijk. Heel Afrika stookt op hout, maar daar hoor je GroenLinks, klimaatsmurf Greta Thunberg en Holle Bolle Frenske niet over, want: “wij kunnen veel leren van onze broeders en zusters in Afrika”.

Nazi en fascist zijn in Nederland tot containerbegrippen verworden, en als ik de mainstream media mag geloven, zit de Tweede Kamer vol met bruinhemden. Het Belgische dagblad De Morgen vroeg aan ene Léonie de Jonge hoe de golf van extreem-rechtse verkiezingsoverwinningen (Zweden, Italië) te verklaren is. Ik kende deze Nederlandse fascisme-expert niet maar ze schijnt dan ook vooral in obscuur-links Belgikistan berucht te zijn door haar bijdragen aan Het Observatorium, een 'onafhankelijke nieuwssite over hedendaagse vormen van fascisme en rechtsextremisme in België en internationaal' (waar ik ook nog nooit van had gehoord, maar ik woon dan ook in de Algarve, het poepertje van Europa).

Léonie vindt dat een journalist vooral een activist moet zijn, een waakhond van de democratie. Aan De Morgen - de scribent van dienst hijgde van opwinding want de oneliners van de fopprofessor gleden er in als Gods woord in een ouderling - verklaarde ze de eclatante overwinning van Giorgia Meloni van de Fratelli d'Italia als het resultaat van twintig jaar normalisering van het fascisme: "Zowat overal in Europa werden uiterst rechtse partijen gemainstreamd door media en de andere partijen."

Kijk eens aan: extreem-rechts en het hedendaags fascisme zijn de schuld van de media! Als we er over zwijgen en een cordon sanitaire oprichten, gaat het vanzelf over.

Bij nepprofessor Leonietjes gezelligheidsvereniging Antifa sta ik als fascist te boek sinds oktober 1992, toen ik het door de linkse kerk opgetrokken cordon sanitaire (schutkring is mooier) doorbrak met een interview met Hans Janmaat in de Groene Amsterdammer (foto hierboven, deel 1, deel 2, deel 3). Ach, Antifa... De Nederlands-Joodse historicus Jacques Presser schreef ooit: “het fascisme, als het ooit terugkeert, zal het zich ongetwijfeld aandienen in het gewaad van het antifascisme.”

Als ik inderdaad een extreem-rechtse fascist zou zijn, was ik destijds heus wel genoemd in de coverstory van Groene Amsterdammer, getiteld: Hoe alt-right en ‘alt-light’ het Nederlandse Twitter domineren. Zelfs Rob Hoogland, met wie ik het Grote Foute Jongens boek schreef, kwam niet voor in het schotschrift. Mister Telegraaf belde mij in paniek op en riep: "we doen iets grondig fout, Tuurtje. Al jaren lang worden we door D66, GroenLinks, Bert Vuijsje, Joshua Livestro, Sybren Kooistra, Hoofdpiet van Snuifwinkel en oma Stella Bergsma afgeserveerd als fascisten maar uiteindelijk nemen de pamflettisten van de Groene Amsterdammer ons helemaal niet serieus. Waar doe ik het allemaal nog voor. Binnenkort vier ik mijn 50-jarig jubileum als persmuskiet maar voor de Groene besta ik helemaal niet. Tfoe!“

Toen ik na het omstreden interview met Janmaat voor de Groene ook nog eens Henk Ruitenberg van de NVP interviewde, was de beer helemaal los. In een rechtszaak tegen Centrumpartij ‘86, eiste de Amsterdamse officier van justitie mr. H. de Graaff destijds een maand voorwaardelijke gevangenisstraf en een geldboete tegen de vijf kopstukken. Hij waarschuwde dat het doel van de Centrumpartij '86 een blanke samenleving is, 'een volksstaat bepaald door volksaard en volkswil, waarin nooit ofte nimmer ruimte zal zijn voor etnisch anderen. Het gaat om eigenbelang en eigendunk, vormgegeven in vreemdelingenhaat, gebaseerd op niet-gemotiveerd en ongefundeerd superioriteitsdenken’.

De 29 dozen bewijsmateriaal bevatten, naast racistische en antisemitische teksten en tijdschriften, een brief van de CP'86 aan de Ku-Klux-Klan, waarin een collectief lidmaatschap voor de hele partij wordt aangevraagd. Het jaarverslag van de BVD over 1994 waarschuwt nadrukkelijk voor de Centrumpartij ‘86, die inmiddels tot de Nederlandse Volkspartij CP'86 is omgedoopt: 'een stroming, grotendeels bestaande uit jongeren, die een radicale, fascistoïde koers gekoppeld aan militante actie propageert’.

Henk Ruitenberg, de voorzitter van NVP/CP'86, woonde in een keurig rijtjeshuis in een volksbuurt van Zwolle, een kattenkalender op het toilet, een kanarie in een kooi, een leren bankstel, vijf delen van de Grote Gezinsencyclopedie naast de televisie, en een letterbak aan de muur. We dronken samen een krat bier leeg en ome Henk bleek een openhartig politicus die weinig te verbergen had. Ik noteerde keurig alles wat hij zei, zonder een oordeel te vellen. Degelijke journalistiek dus, zonder activistische stuipen. Kom daar maar eens om vandaag de dag!

Ruitenberg gaf toe geïnspireerd te zijn door de Nationaldemokratische Partei, die de oprichting van een Vierde Rijk ambieert. De NDP baseerde haar partijprogramma gebaseerd op het programma van Hitlers NSDAP. De leider van de NDP, Gunther Deckert, kreeg twee jaar gevangenisstraf wegens het ontkennen van de holocaust. Daarnaast onderhield Ruitenberg contacten met het Aktiefront Nationale Socialisten (ANS), de Nederlandse variant van de NDP.

Ruitenberg: ‘Ik wil niet terugkijken op '40-'45. Die tijd komt nooit meer terug, al suggereert de pers graag dat dat gebeurt als wij aan de macht komen. De jongens van het ANS, dat zijn voor mij padvinders, met idealen die überhaupt niet te verwezenlijken zijn, hoeveel energie je er ook in steekt. Dat is een droom.

Nationalisme spreekt me aan - eigen cultuur, taal en land. Maar ik ben geen racist. Ik ga met een Surinaamse vriend op vakantie naar Torremolinos en op zaterdagavond ga ik in de stad een broodje shoarma eten bij een Turkse kameraad van me. Maar dan draag ik wel een T- shirt met de tekst “Het is fijn blank te zijn.” Ik heb niet de illusie dat we alle buitenlanders het land uit kunnen krijgen. Je kunt er wel van dromen, alleen maar Nederlanders in Nederland, maar die dromen zijn niet te verwezenlijken. Ik steek geen energie in iets dat ik toch niet kan realiseren, daarom spreek ik niet van een blank Nederland. Wel zeg ik dat we alle parasiterende, criminele buitenlanders willen verwijderen.'

Sindsdien hebben we nooit meer iets gehoord over Henk Ruitenberg, die je net als Hans Janmaat als een Boze Blanke Man zou kunnen typeren maar die ook een hoog kneuterigheidsgehalte had (denk aan televisiegids Tros Kompas in een plastic mapje).

Ik ging even te rade bij Carel Brendel, die alle mogelijke extreme clubjes onderzoekt: "We hebben te maken met drie soorten extremisme: extreem-islamisme, extreem-rechts en extreem-links, en wie het gevaarlijkste is hangt af van de plaats en tijd. In de jaren 70/80 was extreem-links het gevaarlijkste (RaRa!), enkele jaren terug was dat het jihadisme, met ISIS en aanslagen overal in Europa, op dit moment met de Russische aanval op Oekraïne komt het meeste gevaar volgens mij van extreem-rechts, onder andere de met Poetin collaborerende Baudet-partij, de mislukte couppoging van Trump in het Capitool, enzovoorts.

De FvD is op dit moment overigens veel gevaarlijker dan de NVU ooit was. De Centrum Partij is voor minder verboden. De Moslimbroederschap vormt meer een dreiging op de langere termijn, zeker in Nederland waar ze klein en slecht georganiseerd zijn. Onze gleufhoeden van de AIVD, en ook de Duitse Verfassungsschutz en de Belgische Staatsveiligheid, houden alle vormen van extremisme in de gaten. Ze rapporteren de over groeiende dreiging van extreem-rechts maar ze vergeten nooit om andere vormen van extremisme eveneens te benoemen. Op dit moment vind ik een partij die openlijk met Poetin heult overigens een stuk gevaarlijker dan de politieke islam."

Brendel stuurde mij een interessant draadje over mogelijk gewelddadig extremisme in België. Recentelijk nog arresteerde de IJslandse politie vier mannen in een grootschalige operatie die verband houdt met de voorbereidingen van een 'terroristische aanslag'. Op negen locaties werden onder meer semi-automatische wapens, waaronder 3D-geprintte wapens, en duizenden rondes munitie in beslag genomen. We weten nog steeds niets over de identiteit van de mannen, maar het lijkt mij onwaarschijnlijk dat het boze mohammedanen zijn. Eerder denk ik aan Breivik-achtige tiepjes.

Ik heb altijd het idee dat het in Nederland niet zo'n vaart zal lopen met aanslagen van extreem-rechts en neonazi's. De Nederlandse media blazen die dreiging graag op, terwijl ze het gevaar van extreem-rechtse moslims (een pleonasme, dunkt mij) als het effe kan onder het tapijt vegen. En wat te denken van de staatsruiveniers en de subsidieslurpers van Pakhuis de Zwijger in 020, die een hele avond besteedden aan levensgevaarlijke, staatsondermijnende clubs als de PVV, Forum, de BBB en JA21. Leest en huivert!

Waar radicaal- en extreemrechtse stemmen twintig jaar geleden in een sociaal isolement verkeerden, is dat vandaag allang niet meer het geval. Extreemrechts en populisme is een genormaliseerd onderdeel van het politieke spectrum geworden. Extreemrechtse denkbeelden krijgen meer ruimte en het maatschappelijk debat rondom bijvoorbeeld vluchtelingen, migranten en moslims verhard. Naast de internetcultuur worden de denkbeelden alsmaar vaker en openlijker offline geuit, zoals bij de bestorming van het Capitool of aanslagen op moskeeën, maar ook in Nederland bij bijvoorbeeld covid-demonstraties, anti Zwarte piet-demonstraties of de grafschennis in Bodegraven door Qanon. In dit programma bespreken we de groeiende aanhang van het extreem-rechtse gedachtengoed en wat dit betekent voor de veiligheid van minderheidsgroepen, activisten en vrouwenrechten. Waar te beginnen om deze tendens tegen te gaan?

Deze passage zou een prima hoofdredactioneel commentaar zijn in de Volkskrant, Trouw of NRC Handelsblad. Ik surfte nog even naar de website van de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) en over actueel dreigingsniveau van rechts-extremisten in april 2022 las ik dit:

Zoals ook in het vorige Dreigingsbeeld vastgesteld is binnen het rechts-extremisme het accelerationisme de stroming in Nederland waar de meeste geweldsdreiging vanuit gaat. Enkele honderden Nederlandse accelerationisten zijn online in beeld gekomen; van enkelen kan dreiging uitgaan. Op diverse online netwerken van deze stroming blijkt een fascinatie voor wapens te bestaan. Zorgen zijn er dat individuen met deze ideologische achtergrond zich bij de krijgsmacht of bij een schietvereniging willen aanmelden om zo ervaring op te doen met het gebruik van wapens. Nieuw is dat de oorlog in Oekraïne aantrekkingskracht kan uitoefenen op Nederlandse rechts-extremisten, maar vooralsnog is er bij hen weinig animo om te vertrekken naar Oekraïne en zich aan te sluiten bij rechts-extremistische groepen aan Oekraïense of Russische zijde.

Ik had eerlijk gezegd nog nooit van de term accelerationist gehoord en ging enigszins beschaamd even googelen.

Het blijkt te gaan om dreiging van zowel extreemlinks als extreemrechts, die elkaar blijkbaar gevonden hebben in het accelerationisme. Het woord blijkt een vertaling te zijn uit het Engels, waarin accelerationism in 2010 door schrijver Benjamin Noys gemunt is in zijn boek The Persistence of the Negative. Het woord heeft later bij andere auteurs een andere invulling gekregen en als we het goed begrijpen willen accelerationisten een slechte situatie (bv. het kapitalisme, maar bv. ook de coronacrisis) verergeren om zo het beoogde doel (de heilstaat, die bij verschillende accelerationisten er verschillend uitziet) eerder te bereiken.

Oppassen geblazen dus!

Ik ben benieuwd of Constant Kusters, wiens geestelijke vader Joop Glimmerveen is, een accelerationist is. De grote roerganger van de Nederlandse Volks-Unie lijkt mij een klassieke Boze Blanke Man met Extreem-rechtse Neigingen. Hij ergert zich dood aan het “multiculti-gebeuren” in Nederland, heeft Hitler als groot voorbeeld, wil de doodstraf herinvoeren, Nederland redden uit de wurggreep van Amerika, de NAVO de rug toekeren en de grenzen weer sluiten. En last but not least: het Nederlandse volk centraal stellen.

Tsja.

Het Oosterbeekse eenmansclubje is nog steeds actief op internet, getuige deze videoboodschap van een paar maanden geleden maar het lijkt me niet dat de onze Verfassungsschutz een dagtaak heeft aan Kusters c.s. Er zullen ongetwijfeld een paar Breivik-achtigen rondlopen in Nederland, maar puur gevoelsmatig lijken mij de terugkeerde "uitreizigers" en de tientallen "jihadbruidjes" en hun kindjes die volkomen gebrainwasht zijn door IS, een veel groter gevaar dan bijvoorbeeld de harde kern aanhang van het Forum voor Democratie. Ik moet vaak om ze lachen maar ik vind ze ondanks hun flirt met Poetin en het Derde Rijk eerder koddig en aandoenlijk dan levensgevaarlijk. Carel Brendel denkt daar anders over en mailde mij dit op de valreep:

“Ik liep beslist niet voorop met het waarschuwen tegen Baudet, maar de trouwe volgers van mijn tijdlijn weten wel dat ik niets moest hebben van zijn ontmoetingen met de racist Jared Taylor en zijn geflirt met het extreemrechtse Erkenbrand. Na zijn 'boreale' overwinningstoespraak in 2019 bedacht ik de hashtag #borealebonje voor alle ruzies en scheuringen binnen Forum voor Democratie. Na het vertrek van alle redelijke leden, is er nu een harde kern van engnekken overgebleven. Maakte ik me eerst vooral vrolijk over de 'boreale bonje', na de Russische aanval op Oekraïne ben ik veel feller geworden. Baudet steunt Poetin, en zijn partij is een doorgeefluik van Kremlin-propaganda geworden op een moment dat andere radicaal rechtse partijen juist afstand nemen van Poetin. De aanstelling van John Laughland tot directeur van het door de Nederlandse overheid gesubsidieerde Forum for Democracy International betekent dat er nu een Kremlin-agent actief is op kosten van de Nederlandse belastingbetaler.

Er zijn overigens tientallen bloggers en journalisten die Baudet en Forum voor Democratie kritisch volgen. In dat koor lever ik maar een bescheiden bijdrage. Daarentegen zijn er nog steeds weinig journalisten die de politieke islam goed volgen. Daarom blijf ik in mijn tijdlijn berichten over de Moslimbroederschap. Onlangs overleed hun geestelijk leider Yusuf al-Qaradawi. Ik vond het wel grappig, dat allerlei clubs en personen die hardnekkig alle banden met de Moslimbroeders ontkennen, nu voorop stonden om Qaradawi te eren en foto's van hun ontmoeting met de grote leider op social media te zetten. Ik hoop dat allerlei mensen die nu terecht waakzaam zijn tegen het Forumfascisme van Baudet, ook waakzaam blijven tegen de wat verder in de toekomst gelegen dreiging van de politieke islam.'