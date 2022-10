U was 'm vast weer vergeten maar de daden van Kidane Zekarias Habtemariam zullen nooit worden vergeten! Deze smokkelbeer staat bekend als een van 's werelds wreedste en beruchtste mensenhandelaren. Geeft leiding aan een organisatie die migranten van Eritrea naar Nederland smokkelt en we kunnen toch wel stellen dat reisbureau Smokkelcruise geen Luxury Rooms aan boord heeft. Migranten worden van hun vrijheid beroofd, mishandeld, afgeperst, verkracht, uitgehongerd, in elkaar gebietst en op zee in de steek gelaten. Welnu, de compagnon van Kidane is gepakt en door Ethiopië aan Nederland uitgeleverd. Jammer genoeg zitten wij er nu mee opgescheept, maar wel goed dat dit stuk vreten van straat is. Nu Kidane zelf nog.

