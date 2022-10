Een belangrijke levensles: probeer gewoon eens een keer -Nee- te zeggen.

Dat scheelt je een heleboel ergernis en soms jarenlang gedoe.

Bovendien, en dat is psychologie: degene die je iets gratis aanbiedt, of helpt, is nooit echt dankbaar, omdat het feit dat ze iets gratis krijgen, ze doet beseffen dat ze minder zijn, hulpbehoevend zijn, en ze je daarom eigenlijk onbewust haten, omdat ze daardoor dat nog meer beseffen. Dus in plaats van dat je dank ontvangt, ontvang je haat. Bijvoorbeeld bij het uitlenen van geld aan familie of vrienden. Het is een soort belediging van je eer eigenlijk.

Op een gegeven moment moet Nederland toch -Nee- gaan verkopen aan al die asielzoekers. Want alle andere landen worden steeds strenger, dit betekent dat Nederland nog het laatste open gaatje is om in Europa binnen te glippen voor altijd.

Want het is natuurlijk gewoon immigratie, en deze recente asielzoekers zaten volgens mij al ergens in Europa, bij kennissen of zo in een ander Europees land. Maar goed, dat is een vermoeden. Dit lijken mij niet mensen die recent de Middelandse Zee zijn overgestoken, of welke route ze ook nemen om vanuit Afghanistan plotseling in ter Apel, of all places terecht te komen.

Oké, het is allemaal al 1000 keer gezegd in deze panelen, nu nog The Wisdom of the Crowd laten overnemen door de H.H. politici.

BTW: Geert heeft in mijn ogen er een fout aan gedaan om die tweet te schrijven van: 'Kijk ze daar eens zitten vreten, en daarna nog eens als desert een halve appeltaart opschransen, terwijl onze bejaarden lopen te kreperen."

In ieder geval van die strekking.

Kijk, dit is zo simpel en grof gedacht en gesproken, dit is niet de manier om politiek iets voor elkaar te krijgen.

Je moet dit gewoon veel diplomatieker en slimmer aanpakken. Maar ja, Geert gaat altijd er met gestrekt been in. Zodat nooit never er iets van een resultaat komt. Als politicus moet je soms ook een beetje schijnheilig zijn en kleine stapjes maken.