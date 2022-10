NIEUWS NIEUWS rond het Democratiefestival, de superlullige ambtenarengathering ontsprongen uit de traanbuis van vrouwe gaap Kajsa Ollongren, door iedereen uitgelachen en door niemand bezocht (hier pics), behalve dan door een paar ingehuurde Pierrot de clowns, raamstaarders van een ministerie die met het oog op de gratificatie semi-verplicht kwamen opdraven en volslagen zakkenwassers als professioneel mediahoer Eric Corton, hier zie je zijn stoffelijk overschot op de foto met Arib, even nadat ze chili con carne heeft gemaakt van haar topambtenaren en dit heeft gevoerd aan het presidium. Het Democratiefestival in Nijmegen kostte een berg en leverde NIKS op, behalve een dossier aan smadelijke uitlachtopics. Wel kreeg het gebeuren een tweede editie met de naam Grondfest (ook een flop). € 600.000 voor 6.000 bezoekers en maar klagen dat de media het alleen maar hebben over kosten en bezoekcijfers. Lolquote: "Jac Splinter was één van de sprekers op Grondfest. Hoewel er maar twaalf mensen zaten te luisteren naar zijn verhaal over bureaucratie, is dat volgens hem geen reden om het festival niet meer te organiseren. 'Het gaat om de inhoud'." De inhoud, helemaal prima tijger!

Welnu, inmiddels zegt zelfs de lokale vvd: kap er maar gewoon mee. "Net als Green Capital en het Democratiefestival is Grondfest een prestigeprojectje van mensen uit het stadhuis. Daar hebben we als VVD niks mee." Wat dan wel weer heerlijk hypocriet is, aangezien vvd-lokalen alleen maar bij die partij zitten om de bitterballen, het premium pils en de mogelijkheid een paar keer per jaar te brallen in een oranje-blauwe stropdas. Als er ergens iets te zuipen of vreten valt staan ze met de bek vooraan, ook al is het Begrafenisfest georganiseerd door die plezierhatende dementors van D66. Enfin, dankzij Den Haag kunnen we vrijwel dagelijks meefeesten op het graf van de democratie, met speciale dank aan festivaldirecteur Mark Rutte, en dat is wel even genoeg Democratiefestival voor ons. Dus wat dat betreft: helemaal eens met de vvd!