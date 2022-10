Als we over 25 jaar terugkijken op deze stikstofsoap en de kosten die er gemaakt worden, dan kunnen we alleen maar lachen om zoveel onkunde, hysterie en heksenjacht en triest constateren dat er miljarden zijn verdwenen en er niets voor is teruggekomen. In de jaren tachtig hadden we de 'zure regen' waarover allerlei indianenverhalen de ronde deden. Maar als bij toverslag was de regen ineens niet meer zuur. Nu zeuren mensen over zure bosgrond, zonder enig verstand van zaken. Bosgrond hoort zuur te zijn. Dat is het gevalg van de verterende bladeren die elke herfst op de grond vallen. Een Ph tussen de 5 en 6 is heel normaal. In de Amazone bv. is de Ph soms zelfs 4.