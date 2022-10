Ik snap niet waar ze zich druk om maken bij die gemeente's (of het nu in Frankrijk is of wellicht straks ook in NL), want de halogeenlampen (of wat waren dat voor lampen van vroeger) in een straatlantaarn zijn nu allemaal LED lampen en die gebruiken een schijntje van wat de oude lampen vroeger gebruikten.

Voorbeeld bij mij thuis (en ik denk bij velen), in de oude situatie van pakweg 15 jaar geleden, hadden we in de wintermaanden (dus lang donker) een stuk of 5 lampen aan a 60 of 75 watt (in een enkel geval een 100 watt lamp).... dus zeg 325 watt x 10 uur per dag is 3,2 kw p/d.

Nu met LED lampen heb ik eens gekeken wat mijn Ledlampen bij elkaar zijn, 5 x 7 watt, is 35 watt, dat is x 10 uur 350 watt, bijna 10x zuiniger dus.

En met de straatlantaarns zal het hetzelfde zijn (vermoed ook 10x zo zuinig)... ze kunnen ook sterk overdrijven.

