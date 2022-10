Als u vandaag dan maximaal één video zou mogen zien, dan deze. Er zijn een paar van die sportstadions ter wereld, daar wil u een keer gezeten hebben. Vanwege de historie, de massaliteit, de pracht en praal, de mensen, de plaatjes, de sfeer, de naam. La Bombonera. Camp Nou. Fenway Park. Madison Square Garden. Anfield. En: Wrigley Field. De bespeler van Wrigley Field - de Chicago Cubs - heeft een werkelijk waanzinnige dronevideo online gezet. Van de sports bars (nu willen we naar Chicago) tot de kleedkamers tot op het veld: mooi. Daar kan natuurlijk maar een soundtrack bij. All the Way, van Eddie Vedder.