Zooo, RTV Oost heeft zich even voor het karretje laten spannen van een of andere advocaat, de advocaat van drugscrimineel Mustafa Kiranli (🇹🇷) om precies te zijn. De slachtoffersoep wordt in de kop van het artikel al lekker opgewarmd: "Radeloze Mustafa (56) moet gevangenis in: 'Waar kunnen mijn drie kinderen terecht?'." Ja radeloze eikel, daar had je dan maar eerder aan moeten denken. Eigenlijk is het helemaal niet de schuld van de veroordeelde drugscrimineel radeloze Mustafa, die in 2010 al hoorde dat hij 36.000 euro (nu nog 33.000) moet terugbetalen, het is de schuld van de staat! Immers, betalen 'kan hij niet' want hij zit natuurlijk in de bijstand en werken kan hij niet vanwege zijn kinderen. Er zijn in Nederland 593.871 eenoudergezinnen en als die allemaal op hun dikke reet zouden gaan zitten hadden we een probleem. Consequentie van nie betale nie: VIER MAANDJES CEL. En dan begint het getrut; over kinderen, familie in Turkije, een boze ex en een crowdfund om de staat terug te betalen. Wat een larmoyant gedram. Boef. Straf. DOEI MUSTAFA.