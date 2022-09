Mensen. Dit is explosief. Wij weten voor 99% zeker dat Wybren van Haga een Kamerlid is van de 'Groep van Haga'. En het is voor 99% zeker dat Van Haga vragen (13, als onze informatie klopt) heeft gesteld over een totaal ongefundeerde roddel over Jaap van Dissel. Maar nu komt het! Wij hebben een afschrift in handen dat voor 99% zeker antwoorden van Ernst Kuipers op die vragen bevat. En dat, terwijl het voor 99% zeker is dat Ernst Kuipers de minister van Volksgezondheid is. Dat kan haast geen toeval meer zijn!